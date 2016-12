foto Ansa

06:57

- La Squadra mobile di Padova ha arrestato due albanesi considerati i maggiori fornitori di cocaina del quartiere dell'Arcella. I due stranieri avevano creato un vero e proprio laboratorio ambulante su quattro ruote, utilizzando un'auto, intestata a terze persone residenti in Piemonte, come deposito. Nella vettura vi era un ingente quantitativo di cocaina, oltre a presse per il confezionamento e bilancini per la vendita al dettaglio.