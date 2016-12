Parroco ricorderà Mussolini durante messa

foto Dal Web 10:28 - Benito Mussolini, nell'anniversario della sua morte, sarà ricordato, tra gli altri defunti, nel corso della messa delle 11 di domenica a Loreggia (Padova). A chiedere che venga ricordato - come riferiscono i quotidiani locali e conferma il parroco don Leone Cecchetto - è stato un fedele. - Benito Mussolini, nell'anniversario della sua morte, sarà ricordato, tra gli altri defunti, nel corso della messa delle 11 di domenica a Loreggia (Padova). A chiedere che venga ricordato - come riferiscono i quotidiani locali e conferma il parroco don Leone Cecchetto - è stato un fedele.

"Non mettiamo sullo stesso piano l'uomo Mussolini - dice don Cecchetto - e le sue azioni e vittime, c'è una legittima richiesta che assecondo, e che io interpreto, da cristiano, come un possibile momento di riconciliazione".

"Voglio sperare - aggiunge - che un momento simile all'interno di una liturgia, che non è assolutamente dedicata a Mussolini ma è una semplice messa, che la preghiera e la fede facciano superare le barriere politiche e storiche". "Non capisco tanto clamore - sottolinea - viene ricordato, assieme ad altri, un defunto e mi sarei aspettato meno attenzione mediatica e un profilo piuù basso su questa storia". "Questo perché per i cattolici - conclude don Cecchetto - è giusto che qualsiasi peccatore, anche uno come Mussolini, possa redimersi anche dopo la morte".