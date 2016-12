foto Ansa

23:15

- Un uomo di 77 anni, residente a Torri di Quartesolo (Vicenza), è stato trovato morto nel torrente Tergola, nella frazione Marola, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. L'anziano, uscito da casa a metà mattinata per andare a raccogliere erbette di campo, era riverso a faccia in giù nella roggia, in un punto in cui l'acqua è alta meno di un metro. Sarà l'autopsia a chiarire la causa del decesso: si ipotizza un malore o un incidente.