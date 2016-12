foto Afp 10:59 - Una 17enne del Padovano, di origine siriana e fede musulmana, che vuole vivere all'occidentale, è stata minacciata di morte dai genitori e dal fratello che glielo vogliono impedire. La ragazza si è rivolta ai carabinieri che avrebbero trovato negli sms spediti dal fratello alla giovane anche la minacce di morte. La giovane è stata così affidata ad una casa famiglia, in attesa di sviluppi. - Una 17enne del Padovano, di origine siriana e fede musulmana, che vuole vivere all'occidentale, è stata minacciata di morte dai genitori e dal fratello che glielo vogliono impedire. La ragazza si è rivolta ai carabinieri che avrebbero trovato negli sms spediti dal fratello alla giovane anche la minacce di morte. La giovane è stata così affidata ad una casa famiglia, in attesa di sviluppi.

I militari, come riferisce Il Gazzettino, oltre al racconto della ragazzina, hanno verbalizzato anche quello di un'amica che l'ha accompagnata in caserma, confermando l'accaduto. Nei prossimi giorni saranno sentiti i genitori mentre la 17enne, che a volte veniva legata al proprio letto per punizione, sarà visitata da uno psicologo e sarà sottoposta ad esami medici per controllare se ci siano segni di violenza.