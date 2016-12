Bimba stuprata in casa per anni da 70enne

foto Ansa 11:28 - Un 70enne di Treviso è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 6 anni. I fatti risalirebbero al 2006, quando l'uomo viveva insieme alla piccola, ora 12enne, e altri adulti, tra cui la madre della vittima degli abusi. L'anziano, amico del patrigno, davanti al giudice ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Non c'è mai stato sesso completo, soltanto giochetti erotici. Era lei a venire nella mia camera". - Un 70enne di Treviso è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 6 anni. I fatti risalirebbero al 2006, quando l'uomo viveva insieme alla piccola, ora 12enne, e altri adulti, tra cui la madre della vittima degli abusi. L'anziano, amico del patrigno, davanti al giudice ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Non c'è mai stato sesso completo, soltanto giochetti erotici. Era lei a venire nella mia camera".

Gli abusi sessuali, come riferisce "Il Mattino", sarebbero andati avanti per anni, ma sono venuti alla luce solo alcuni mesi fa. Le violenze sono state scoperte in seguito a una malattia della bambina che ha reso necessaria una visita pediatrica e ginecologica. Qui è emerso che la piccola, tra il 2007 e il 2010, aveva avuto rapporti sessuali completi. A quel punto la bimba ha confidato alla madre gli abusi subiti dall'anziano amico di famiglia.



Dopo aver lasciato la casa in cui abitavano, madre e figlia si sono immediatamente rivolte alla polizia. Il pm Francesca Torri ha avviato un'indagine, ancora in corso: non si esclude il coinvolgimento di altri "orchi". Le violenze sessuali patite dalla bambina, rivelano gli inquirenti, sembrano inserirsi in un ambiente degradato, in una casa degli "orrori" dove la promiscuità tra adulti e bambini era l'abitudine.