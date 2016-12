Grazie a Facebook ritrova i figli dopo 27 anni

foto Ap/Lapresse 15:33 - Una donna di Padova ha ritrovato grazie a Facebook tre figli che aveva dato in adozione 27 anni fa. Protagonista della vicenda è Francesca "Paglì" Bagni, 66 anni di Rubano. Il tribunale dei minori le aveva tolto i bambini facendole scontare un'esistenza condotta da figlia dei fiori. Poi la svolta: un libro che parla di lei. Paoletta vede l'annuncio su Facebook e contatta la madre. Poi, grazie a una catena, si arriva anche agli altri due fratelli. - Una donna di Padova ha ritrovato grazie a Facebook tre figli che aveva dato in adozione 27 anni fa. Protagonista della vicenda è Francesca "Paglì" Bagni, 66 anni di Rubano. Il tribunale dei minori le aveva tolto i bambini facendole scontare un'esistenza condotta da figlia dei fiori. Poi la svolta: un libro che parla di lei. Paoletta vede l'annuncio su Facebook e contatta la madre. Poi, grazie a una catena, si arriva anche agli altri due fratelli.

Il libro - La vita è tornata a sorridere a Francesca quando lo scultore e scrittore Enrico Zorzato ha scritto sulla sua storia un libro dal titolo "Paglì, una storia hippy". Per promuoverlo è stato messo anche un annuncio sul social network Facebook. La figlia Paoletta l'ha visto e ha capito che si trattava di sua madre. Così è riuscita a mettersi in contatto con lei e a rintracciare i due fratelli.



Il quarto figlio - Ricongiungersi ai figli è stata "un'emozione indescrivibile - dice la madre - una cosa pazzesca, ancora non ci credo". Ma la sua gioia non è completa. All'appello manca un quarto figlio, Luca, nato a Padova e subito dato in adozione. Poterlo riabbracciare "sarebbe un ulteriore miracolo" sussurra Paglì.