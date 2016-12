foto LaPresse

06:20

- Un uomo di 60 anni è morto martedì sera nell'incendio scoppiato nell'appartamento in cui abitava, al terzo piano di un condominio del quartiere San Carlo a Padova. A dare l'allarme, preoccupati dal fumo che usciva dall'alloggio, sono stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Ma quando i vigili del fuoco sono riusciti a penetrare all'interno per il proprietario non c'era più nulla da fare.