- La guardia di finanza di Venezia ha scoperto 16 persone, siriani ed iracheni, di cui quattro donne, che tentavano di entrare in Italia nascosti in un autoarticolato che stava per sbarcare al porto. Il mezzo era su una nave giunta a Venezia dalla Grecia salpando dal porto di Patrasso. L'autoarticolato, con targa bulgara, era condotto da due camionisti greci che sono stati arrestati in flagranza per il reato di immigrazione clandestina.