Molestava ragazze, arrestato istruttore di guida

foto Carabinieri 09:49 - I carabinieri di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, hanno arrestato un istruttore di una scuola guida per violenza sessuale nei confronti di 18 giovani trevigiane che partecipano ai corsi per conseguire la patente B. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia di due ragazze che hanno riferito che, quando erano alla guida dell'auto, venivano molestate sessualmente dall'istruttore con atti che non lasciavano dubbi di interpretazione.

L'uomo, Valter Cunial, è un dipendente del Comune di Castellucco (Treviso): impiegato come autista comunale dello scuolabus di Castelcucco, la sua passione per il volante lo aveva portato a impegnarsi come istruttore di scuola guida. La denuncia di molestie sessuali a suo carico è arrivata da due ragazze di 19 anni fra maggio e giugno dello scorso anno. Da quanto si è appreso l'uomo, incensurato, avrebbe pianificato le guide con le sue allieve lungo percorsi poco trafficati e in luoghi piuttosto isolati. In seguito agli accertamenti si è scoperto che oltre alle due giovani c'erano altre sedici vittime delle violenze sessuale del 48enne.