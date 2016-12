Vicenza, maresciallo arrestato per estorsione

foto Carabinieri 23:38 - Il maresciallo capo dei carabinieri Massimiliano De Giorgio, 42 anni, in servizio a Vicenza è stato arrestato da suoi stessi colleghi per estorsione aggravata ai danni di un'invalida civile. Il sottufficiale è già stato sospeso in attesa di radiazione dal corpo militare. Avrebbe carpito informazioni di natura privata a una donna di 43 anni, invalida civile al 100% minacciando di rendere pubbliche false notizie intime e facendosi consegnare mille euro. - Il maresciallo capo dei carabinieri Massimiliano De Giorgio, 42 anni, in servizio a Vicenza è stato arrestato da suoi stessi colleghi per estorsione aggravata ai danni di un'invalida civile. Il sottufficiale è già stato sospeso in attesa di radiazione dal corpo militare. Avrebbe carpito informazioni di natura privata a una donna di 43 anni, invalida civile al 100% minacciando di rendere pubbliche false notizie intime e facendosi consegnare mille euro.

L'uomo sarebbe stato bloccato dai suoi colleghi al momento di ritirare i soldi. In precedenza a De Giorgio era già stato notificato un divieto di dimora a Vicenza dal vertice dell'Arma. In questo caso il sottufficiale avrebbe chiesto a una donna del denaro assicurandole il proprio interessamento per una rapida soluzione di un problema di carattere penale.