Lady Goga illesa dopo guasto dell'aereo

- Attimi di paura per Lady Goga, l'ex fidanzata di Lapo Elkann. La milionaria era a bordo di un aereo che ha interrotto bruscamente la manovra di decollo all'aeroporto Marco Polo di Venezia in seguito allo scoppio di uno pneumatico del carrello anteriore. Non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l'equipaggio. L'aereo si trova ancora sulla pista, che è rimasta chiusa. L'incidente arriva soltanto a pochi giorni di distanza da quello della Carpatair, all'aeroporto di Fiumicino.

L'aereo coinvolto è un Gulfstream IV ed era diretto a Mosca. Si trattava di un volo privato e a bordo c'erano una passeggera e alcuni componenti di equipaggio.



A causa dell'incidente, sono state sospese tutte le operazioni di decollo e atterraggio. Alcuni voli in partenza da Venezia sono stati cancellati, quelli in arrivo sono stati dirottati su altri scali del Nord. Sono in corso le operazioni di pulizia della pista dai detriti dovuti all'incidente.

La milionaria kazaka a bordo del piccolo aereo qualche tempo fa ha acquistato la maison parigina Vionnet ed ha investito altre somme ingenti nel mondo della moda. La donna è rimasta illesa. Lady Goga sarebbe stata vittima allo fine dello scorso anno del 'furto del secolo' in Uruguay, dove le sarebbero stati rubati gioielli per tre milioni di euro.

Ashkenazi e Lapo Elkann, allora legati sentimentalmente, erano arrivati in Uruguay negli ultimi giorni del 2012, per trascorrere il Capodanno nella lussuosa villa ''Vientos del Este'', proprietà di Paola Marzotto, figlia di Marta Marzotto, a Punta del Este: il furto denunciato sarebbe avvenuto nella notte fra il 29 e il 30 dicembre, mentre la coppia cenava nella stessa villa insieme ad altre persone. Un ''episodio incredibile'', che ''non è mai stato confermato'' e sul quale sussistono fortissimi dubbi per le autorità locali, ha detto recentemente il ministro degli Interni uruguayano, Eduardo Bonomi, citato dal sito di notizie Subrayado.