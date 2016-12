Bassano, sposa abbandonata da finto principe

foto Afp 17:00 - Sedotta e abbandonata dal falso principe, una giovane bassanese si è trovata sola con le amiche e i parenti davanti all'altare di una chiesa di Bassano del Grappa, visto che lo sposo, che l'aveva conquistata snocciolando una serie di titoli nobiliari, l'ha lasciata con una serie di conti da pagare. In parte anticipati e solo da lei. , una giovane bassanese si è trovata sola con le amiche e i parenti davanti all'altare di una chiesa di, visto che lo sposo, che l'aveva conquistata snocciolando una serie di titoli nobiliari, l'ha lasciata con una serie di. In parte anticipati e solo da lei.

Quello che dunque doveva essere un matrimonio da favola, lei semplice impiegata di modesta famiglia e lui principe del Liechtenstein - si è rivelato un brutto bluff. Una menzogna che la vicentina pagherà cara. "Sua altezza" Giorgio Pellegrin, come riportano alcuni quotidiani veneti, dopo aver ubriacato la futura sposa raccontandole del suo mondo regale, aveva infatti organizzato un matrimonio d'altri tempi, come le teste coronate si riservano.



I preparativi prevedevano una festa in un castello, arrivo in elicottero, fotografo per le nozze da 40mila euro, guardie del corpo, un "giardino" di fiori per il giorno del sì, pranzo per 160 in un lussuoso Golf Club e via dicendo. Peccato che i pochi, e miseri acconti, li abbia anticipati la giovane impiegata: l'unica a non sentire "odore di bruciato". La truffa invece l'hanno ben subodorata alcuni esercenti, anche se altri, tra cui quello in cui aveva prestato la propria struttura per l'addio al celibato, stanno ancora cercando di capire, assieme alla mancata sposa, dov'è finito "sua altezza".