foto Ansa

06:20

- La Squadra mobile di Padova hanno fermato tre persone che spacciavano stupefacenti proprio davanti al Sert, struttura riabilitativa di cura per i tossicodipendenti. Alcuni immigrati nordafricani con vari espedienti avevano organizzato un'attività di vendita al dettaglio e scambiavano con i tossicodipendenti in cura in maniera reiterata le dosi in cambio di denaro.