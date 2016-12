Belluno, il direttore dell'Ulss vende l'auto blu per comprare i defibrillatori per due ospedali

- Il direttore generale dell’Ulss di Belluno, Pierpaolo Faronato, ha deciso che l’ente venderà l’auto blu, una Mercedes acquistata nel 2008 dal suo predecessore, Ermanno Angolese per comprare dei defibrillatori. Lo riferisce "

L’ente ha un deficit di 15 milioni di euro e, anche se il ricavo sarà di 16mila euro, sarà comunque sufficiente ad acquistare due defibrillatori. Uno per l’ospedale di Belluno, un altro per quello di Agordo per una spesa complessiva di 24mila euro.

”Non è un azione per risanare il bilancio” ha dichiarato Faronato al "Gazzettino” ma un segnale importante in un momento in cui si chiedono sacrifici all’organizzazione e ai cittadini”