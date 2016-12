foto Ansa

06:21

- La Squadra Mobile di Padova ha arrestato due italiani e sequestrato varie dosi di droga sintetica che veniva smerciata a giovani in cerca di emozioni forti. Nel corso di alcuni accertamenti investigativi, effettuati a seguito di un malore che aveva colto un giovane dopo l'assunzione di droga, è stato arrestato un 25/enne italiano sorpreso in auto nella zona industriale di Padova in possesso di varie pasticche di ecstasy.