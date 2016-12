foto Ansa Correlati Il meteo

Tragedia sulle montagne del Bellunese, dove una valanga ha travolto tre persone a nord di Casera Razzo, a Vigo di Cadore. Una di loro è morta, le altre due sono rimaste ferite. L'incidente è stato reso noto dal Soccorso alpino del Veneto. Sul posto sono arrivati gli esperti del Centro Cadore, che stavano effettuando assistenza sulle piste da sci.

Le persone rimaste coinvolte dalla valanga sono tutti scialpinisti: i tre erano partiti in mattinata per una escursione sui monti del Bellunese.



Dall'Arpav segnalato il rischio valanghe

Da giorni era stato inviato dall'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto un allarme per la possibilità di valanghe. Le alte temperature infatti favoriscono il distacco di significative masse di neve ed era stato sconsigliato lo sci fuori pista.



E proprio nelle ultime ore l'Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto) aveva segnalato il massimo grado di rischio valanghe indicando il livello 4/5, quindi da pericolo forte a molto forte.