Litiga col padre e lo uccide: arrestato 21enne

foto Infophoto 10:14 - Un 21enne di Treviso è stato arrestato dai carabinieri per aver ucciso a coltellate il proprio padre, nel corso di un violento litigio. Il fatto è avvenuto in un'abitazione di via Ghirada, poco lontano dal centro della città. L'omicida è uno studente, si chiama Bruno Magri, mentre la vittima, il padre Roberto, è un 45enne. Il giovane ha colpito mortalmente il genitore con undici coltellate.

A provocare l'aggressione sarebbe stata l'esasperazione di un'ultima discussione, ma da tempo c'erano tensioni particolarmente accese fra padre e figlio e in passato c'erano già stati accesi litigi. Lo ha confermato anche la madre del 21enne.



Il ragazzo, che viveva con i genitori, si sarebbe reso veramente conto della effettiva gravità del gesto soltanto nel corso dell'interrogatorio, prima del trasferimento nel carcere di Treviso.



Il delitto, mosso con tutta certezza da cause impulsive e dunque senza alcuna ipotesi di premeditazione, si sarebbe consumato nel giro di pochi istanti, senza possibilità per la vittima di tentare una vera reazione. L'arma utilizzata è un coltello che il giovane ha trovato nella cucina di casa.