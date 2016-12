Tgcom24 > Cronaca > Veneto > Treviso, coniugi si suicidano con veleno

14.1.2013

Treviso, coniugi si suicidano con veleno

I due, di 60 e 52 anni, vivevano in un forte stato di prostazione e sofferenza psicologica. In casa un biglietto in cui si chiede scusa per il gesto