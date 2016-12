foto Ap/Lapresse

19:15

- Una mongolfiera con cinque persone a bordo è precipitata a San Nicolò Comelico, nel Bellunese, toccando terra vicino ad alcune case. Per gli occupanti del pallone, due turisti italiani e tre tedeschi, tanta paura ma nessuna conseguenza. I cinque erano decollati da Dobbiaco, in provincia di Bolzano, per un giro sui cieli della Val Pusteria.