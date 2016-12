Fermato in Germania il 13enne in fuga

foto Ansa 14:03 - Ha per fortuna un lieto fine la storia del ragazzino di 13 anni trevigiano, fuggito ieri pomeriggio di casa con la Mercedes del padre. E' stato ritrovato pochi minuti fa in Germania. A rintracciarlo, nei pressi di Moisburg, secondo quanto affermano i carabinieri di Treviso che avevano avviato le ricerche, agenti della polizia tedesca allertati dall'Interpol. Il ragazzino sarebbe in ottime condizioni fisiche. - Ha per fortuna un lieto fine la storia del ragazzino di 13 anni trevigiano, fuggito ieri pomeriggio di casa con la Mercedes del padre. E' stato ritrovato pochi minuti fa in Germania. A rintracciarlo, nei pressi di Moisburg, secondo quanto affermano i carabinieri di Treviso che avevano avviato le ricerche, agenti della polizia tedesca allertati dall'Interpol. Il ragazzino sarebbe in ottime condizioni fisiche.

Dopo aver litigato con la mamma e il fratello, il 13enne aveva preso le chiavi del bolide ed era scappato. Nonostante la giovane età, era già in grado di guidare la potente vettura.



Il 13enne è figlio di un imprenditore, con la passione per i motori. Immediato l'allarme dei parenti ai carabinieri di Montebelluna che infatti non escludevano una fuga all'estero, dove il ragazzo sembra avere molti amici.