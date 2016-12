foto Ufficio stampa 09:30 - E' scappato da casa a 13 anni, a bordo della Mercedes del padre. Sulla tracce del ragazzino di Pederobba, nel Trevigiano, anche l'Interpol. Dopo aver litigato con la mamma e il fratello, ha preso le chiavi del bolide ed è scappato. Nonostante la giovane età, sarebbe già in grado di guidare la potente vettura. Le ricerche si stanno ora indirizzando verso l'Austria e la Polonia. - E' scappato da casa a 13 anni, a bordo della Mercedes del padre. Sulla tracce del ragazzino di Pederobba, nel Trevigiano, anche l'Interpol. Dopo aver litigato con la mamma e il fratello, ha preso le chiavi del bolide ed è scappato. Nonostante la giovane età, sarebbe già in grado di guidare la potente vettura. Le ricerche si stanno ora indirizzando verso l'Austria e la Polonia.

Il 13enne è figlio di un imprenditore, con la passione per i motori. Immediato l'allarme dei parenti ai carabinieri di Montebelluna. Il giovane sarebbe già esperto di guida, abilità che avrebbe dimostrato anche con i go-kart. I carabinieri sono in contatto anche con l'Interpol proprio per non escludere una fuga all'estero verso quei Paesi dove il ragazzo sembra avere molti amici.