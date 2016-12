foto LaPresse

00:57

- Un 19enne è rimasto ferito di striscio a una gamba da un colpo di pistola durante una colluttazione dopo aver sorpreso due malviventi che stavano compiendo un furto nella sua abitazione a Gazzolo d'Arcole nel Veronese. Il giovane, che vive con i genitori in una villetta in una zona isolata, era solo in casa ed è stato aggredito e picchiato dai due banditi, che parlavano con accento straniero, mentre cercava di chiamare aiuto con il cellulare.