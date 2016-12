foto Afp

09:43

- Il gelo non molla in Veneto con temperature minime che toccano i -3 gradi a Cortina d'Ampezzo mentre il record giornaliero è stato stabilito da Asiago con -9. Per il Veneto il Natale si preannuncia all'insegna del freddo e del tempo incerto. In pianura le condizioni meteo sono state condizionate da una intensa foschia nelle prime ore del giorno con nebbia a banchi in dissolvimento con il passare delle ore.