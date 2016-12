Insultata su Youtube: risarcita con 10mila euro

foto Ap/Lapresse 10:40 - Una ragazza di Venezia si è rivolta al tribunale della città lagunare dopo essere venuta a conoscenza della presenza di un video sul popolare sito Youtube in cui un ragazzo la insultava pesantemente. Il giudice, dopo due anni di indagini e udienze, ha stabilito che la giovane merita un risarcimento di 10mila euro. - Una ragazza di Venezia si è rivolta al tribunale della città lagunare dopo essere venuta a conoscenza della presenza di un video sul popolare sito Youtube in cui un ragazzo la insultava pesantemente. Il giudice, dopo due anni di indagini e udienze, ha stabilito che la giovane merita un risarcimento di 10mila euro.

L'autore del video l'aveva chiamata con l'appellativo riservato al mestiere più antico del mondo. Ora, oltre ai danni alla ragazza, il 21enne di Noale protagonista della vicenda è stato condannato dal giudice Irene Cason a versare anche 750 euro di multa e 1800 euro di spese legali.



I fatti, come riportano i giorni locali, risalgono al settembre 2009. Il ragazzo, pare per motivi legati alla gelosia, decise di pubblicare in internet un video per "mandare a quel paese" alcune persone, tra cui la giovane, all'epoca minorenne, definendola "prostituta".



A portare sulle tracce del responsabile sono stati alcuni elementi ritenuti dal giudice incontrovertibili, come il nickname utilizzato e il fatto che il giovane avesse il più occasioni ammesso di essere l'autore della bravata.