foto LaPresse

11:25

- Domandava un pagamento di 30 euro in cambio di un kit per imbustare bottoni che avrebbe consentito di guadagnare fino a 200 euro la settimana. Una truffa scoperta dalla polizia di Cortina, località sciistica dove l'ideatore del raggiro, un 25enne torinese (ora indagato), trascorreva le vacanze con la fidanzata proprio grazie alle somme versategli da un migliaio di disoccupati. I quali ovviamente non hanno mai guadagnato il denaro promesso.