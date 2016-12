foto Ansa

09:12

- I carabinieri della compagnia di Verona hanno arrestato un moldavo di 44 anni che, dopo essersi introdotto in un appartamento di San Martino Buon Albergo (Verona) per rubare, ha violentemente aggredito una 86enne, procurandole varie fratture. L'anziana è stata ricoverata in ospedale, ma non in pericolo di vita. Il malvivente, dopo aver rubato i soldi, ha malmenato con brutalità la vittima e, una volta tramortita, l'ha legata a terra.