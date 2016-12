foto Getty

18:06

- Vestito da Babbo Natale chiedeva soldi ai passanti per una finta causa benefica e per conto di una inesistente associazione di volontariato. L'uomo, 40 anni, disoccupato, è stato smascherato dalla polizia di Treviso che lo ha denunciato per truffa. A richiamare l'attenzione dei poliziotti, una donna che gli aveva donato 50 euro. L'associazione benefica alla quale il Babbo Natale faceva riferimento era sconosciuta. Da qui, la denuncia.