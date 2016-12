foto Ansa

06:19

- I carabinieri del nucleo investigativo di Padova hanno arrestato a Este un tecnico del Genio civile con l'accusa di concussione. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, un geometra di 55 anni, è sospettato di aver chiesto da un imprenditore della zona una tangente di 2mila euro per "velocizzare" le pratiche per il pagamento di una tranche di 250mila euro che l'uomo vantava nei confronti del Genio civile per alcuni lavori svolti dalla sua ditta.