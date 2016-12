foto Ansa

05:52

- Una centrale per la falsificazione di documenti anche fiscali per regolarizzare clandestini è stata scoperta a Treviso guardia di finanza. Arrestato un cinese mentre una sua connazionale è tuttora ricercata. L'indagine è iniziata l'anno scorso con il sequestro, in un magazzino di Altivole (Treviso), di quasi 4 ton. e mezza di sigarette di contrabbando e migliaia di scarpe con marchi contraffatti, in seguito al quale venne denunciata una cinese.