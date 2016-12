foto LaPresse

00:57

- Ha tentato di far entrare in Italia, sbarcato da un traghetto a Venezia, un bambino di circa 6 anni nascosto in un trolley: per questo un 35enne afghano è stato arrestato dalla guardia di finanza. Lo straniero si era imbarcato a Patrasso, in Grecia, ed è giunto a Venezia dove, ad un controllo, i finanzieri hanno trovato il bimbo. L'uomo avrebbe detto che era un suo parente e che lo stava accompagnando dai genitori che non potevano uscire da un paese Ue.