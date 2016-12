foto LaPresse

19:07

- Un uomo di 32 anni e la figlia di soli 5 anni sono morti in un incidente stamane in provincia di Rovigo. Nel corso di un sorpasso sul ponte sul Po, forse a causa del ghiaccio, l'Audi A 4 condotta dall'uomo si e schiantata contro una corriera di linea. Secondo le indagini della Polstrada, il veicolo avrebbe tentato un sorpasso, non riuscendo però a rientrare in tempo nella propria corsia e finendo per impattare violentemente contro il pullman.