foto Ansa 08:55 - Un uomo di 30 anni ha ferito con un alcune coltellate la sua ex compagna, di 27 anni, e poi si è impiccato. E' accaduto questa notte a Sant'Agostino di Vicenza. L'uomo, figlio di un militare americano, ieri sera ha voluto incontrare la ragazza per tentare una riconciliazione e ha scelto un luogo isolato, in aperta campagna. Poi, all'improvviso, l'ha colpita con un coltello ferendola in modo non grave e, sceso dall'auto, si è impiccato.

La giovane, terrorizzata, dopo aver perso molto sangue, ha chiamato con il proprio telefonino il nuovo fidanzato, e questi ha allertato i carabinieri. Ai militari sono però occorse oltre due ore per rintracciare il luogo dove è avvenuta la tragedia. La giovane infatti è riuscita a indicare ai soccorritori dove si trovava solo dopo aver segnalato il passaggio in autostrada di una pattuglia della polizia stradale.



Nel luogo dove è stato rinvenuto il cadavere del 30enne, impaccatosi con una corda a un albero, è stato trovato un biglietto con cui si scusa dell'accaduto, sia con la sua vittima sia con la sua famiglia. La corda era stata usata precedentemente per legare l'ex fidanzata. La donna è stata brutalmente seviziata per ore e ora è in stato di shock in nosocomio.