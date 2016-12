13:38

- Un nuovo caso di omofobia è avvenuto a pochi giorni dal suicidio dello studente romano . Questa volta a Vicenza dove un 16enne è stato preso di mira da cinque suoi compagni di scuola per i suoi atteggiamenti femminili e per il suo modo di vestire eccentrico. La vittima non usciva più di casa per la vergogna. I genitori hanno così denunciato il fatto ai carabinieri, che hanno convocato i cinque ragazzi in caserma.