Precipita elicottero nel Bellunese, due morti

19:16

- Tragedia nel Bellunese, dove un elicottero è precipitato nei pressi dell'abitato di Trichiana, in Valbelluna: i due occupanti del velivolo, dipendenti di un'azienda che ha in appalto un servizio di spargimento delle esche antirabbiche per le volpi, sono morti. A causare l'incidente potrebbe essere stata la fitta nebbia. L'elicottero è caduto su un campo di mais dopo aver sfiorato una casa.