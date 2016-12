foto Ufficio stampa

16:19

- La società Igc sarebbe stata creata nel giugno 2006 e, dopo la vendita della partecipazione in Valentino Fashion Group, sarebbe stata "svuotata" del prezzo corrispondente, poi ceduta e posta in liquidazione a inizio 2009. Operazioni che, come si legge nel decreto di sequestro di beni per 65 milioni alle famiglie Marzotto e Donà delle Rose, dimostrerebbe per il gip la volontà di creare una società ad hoc per operare un illecito fiscale.