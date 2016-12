Presa la "primula rossa" del Codice della Strada

- Doveva a vari comuni del Veneto 20mila euro, frutto di 239 infrazioni al Codice della Strada. Nonostante la targa, romena, del suo veicolo era vista come fumo negli occhi dalla Municipale di Venezia che, però, dal 2008 al 2012 non era riuscita a beccarlo. Lo riferisce

Nonostante le 200 incursioni nelle Zone a traffico limitato della terra ferma lagunare, infatti, gli agenti veneziani non erano riusciti a prenderlo. Dopo quattro anni di infrazioni, però, i vigili veneziani sono riusciti a prendere la “primula rossa” che altri non era che un 34 enne romeno.

L’uomo era in Italia proprio dal 2008 e non aveva ancora cambiato la targa entro un anno dal suo arrivo nel nostro Paese. Proprio per questo, la Municipale di Venezia ha predisposto il sequestro della Passat del romeno.