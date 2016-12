foto Guardia di Finanza di Fiumicino

- La guardia di finanza di Venezia ha sequestrato 22mila pezzi di marchi contraffatti tra capi di abbigliamento, articoli di bigiotteria, profumi, borse, cinture, scarpe, occhiali e oggettistica varia in una serie di controlli. L'operazione si è svolta nel centro storico lagunare, in porto (dove è stato fermato un camion proveniente dalla Grecia e diretto in Germania) e nelle città di Martellago, San Donà di Piave e Portogruaro.