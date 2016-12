Sesso con la fidanzata 14enne del figlio: condannato 40enne divorziato di Feltre

- Il desiderio non conosce età. Questo deve aver pensato un quarantenne di Feltre, in Provincia di Belluno, che intratteneva una relazione sessuale con la fidanzatina quattordicenne del figlio.

Secondo quanto riferisce “Il Gazzettino veneto", la relazione è stata scoperta dalla madre della ragazzina che ha letto alcuni sms della figlia. La teenager era consenziente. Nei messaggi scambiata col quarantenne, infatti, scriveva “ieri sera è stato bello".

La ragazzina, prima, ha negato davanti ai genitori. Poi, interrogata da un’assistente sociale, la teenager ha confessato tutto. Questo ha portato ad una denuncia nei confronti del quarantenne che è stato condannato, dopo il processo celebrato con rito abbreviato.

I fatti risalgono al 2010. L’uomo era divorziato e, mentre accompagnava a casa la ragazzina, le confessò i suoi propositi. Lei non si tirò indietro, ma il fatto che il 40enne fosse, in quel momento, tutore della teenager ha aggravato la posizione dell'uomo. Per questo, oltre alle spese processuali, l’uomo dovrà sborsare 120mila euro. 80mila alla ragazzina, 40mila alla famiglia.