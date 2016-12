foto Ansa

01:29

- L'acqua alta rallenta la sua progressione a Venezia. La nuova punta massima di questa notte ha raggiunto i 110 centimetri sul medio mare: 10 in meno rispetto alle previsioni iniziali, poi via via aggiornate dal centro maree del Comune. Il miglioramento della situazione meteo ed il rialzo della pressione hanno favorito il contenimento del fenomeno. Con 110 centimetri è allagato circa il 18% del suolo cittadino.