foto Ansa

06:54

- A Verona una 24enne romena è stata arrestata dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La ragazza era a bordo di un furgone fermato dai militari per un sorpasso azzardato: durante i controlli la donna si è accasciata a terra lamentando fortissimi dolori addominali. In ospedale i medici hanno scoperto che aveva il ventre ricolmo di ovuli di grosse dimensioni ripieni di sostanze stupefacenti.