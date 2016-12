Pirata investe e uccide operaio: arrestato L'uomo fuggiva da un primo incidente

foto Ansa 13:00 - E' stato arrestato il pirata della strada che questa mattina aveva investito e ucciso un operaio nei pressi di un cantiere tra i comuni di Padova e Abano Terme, sulla via Romana Aponese. Si tratta di un 59enne di Montegrotto, che guidava un pick up. La vittima invece è un 52enne di Spinea, in provincia di Venezia, deceduto all'istante. Nell'impatto erano stati feriti altri due lavoratori, ricoverati, all'ospedale di Padova, in gravi condizioni. - E' stato arrestato il pirata della strada che questa mattina aveva investito e ucciso un operaio nei pressi di un cantiere tra i comuni di Padova e Abano Terme, sulla via Romana Aponese. Si tratta di un 59enne di Montegrotto, che guidava un pick up. La vittima invece è un 52enne di Spinea, in provincia di Venezia, deceduto all'istante. Nell'impatto erano stati feriti altri due lavoratori, ricoverati, all'ospedale di Padova, in gravi condizioni.

Lo stesso automobilista aveva causato poco dopo le 9 un primo incidente, senza fermarsi. Tallonato a distanza dal proprietario dell'auto danneggiata nel primo scontro, il pick up ha iniziato una folle fuga sulla Romana aponense, che collega i comuni termali al capoluogo euganeo, causando il secondo incidente mortale.



Pur avendo investito tre persone, l'uomo non si è poi fermato, dirigendosi sempre a forte velocità verso l'aeroporto "Allegri" di Padova. All'interno dell'aviosuperficie i poliziotti hanno proceduto all'arresto del 59enne, che ora si trova al pronto soccorso dell'ospedale di Padova per essere sottoposto alle analisi del sangue, utili a stabilire il suo stato psico fisico. I due feriti, secondo le prime informazioni, sarebbero in gravi condizioni.