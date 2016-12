foto Ansa

05:51

- I carabinieri della Compagnia di Verona hanno arrestato un 57enne originario della provincia di Avellino con l'accusa di aver picchiato la figlia e di averle procurato fratture alla mascella e al naso. L'uomo, che ora si trova in carcere, in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Ha infatti picchiato non solo la figlia, ma anche la moglie.