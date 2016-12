foto Carabinieri

06:57

- I carabinieri sono intervenuti all'alba in vari campi nomadi del Vicentino eseguendo sette ordinanze di custodia cautelare e trenta perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta sul furto di numerose carte di credito, soprattutto ad anziani. Il gruppo criminale, composto da membri di alcune famiglie stanziali di etnia Rom e da soggetti serbo-croati, utilizzava poi le carte in prevalenza per fare rifornimento di carburante al proprio parco auto.