foto Ansa

05:56

- Tre banditi, uno dei quali ex componente di spicco della Mala del Brenta, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Padova: stavano per entrare in azione per rapinare due rappresentanti orafi trevigiani. Ai tre pregiudicati sono state sottratte alcune armi da fuoco e sequestrate numerose auto rubate. Uno dei malviventi è dapprima fuggito, dopo aver speronato un'auto della Polizia e ferito un agente, salvo poi costituirsi dopo poche ore.