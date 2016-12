foto LaPresse

08:14

- Dieci anziani sono stati portati all'ospedale per i sintomi di una leggera intossicazione a causa del fumo provocato da un incendio divampato nello scantinato dell'istituto per l'assistenza anziani a Verona. L'allarme è scattato alle 4, quando una densa coltre di fumo è stata vista fuoriuscire dallo scantinato della struttura. Ignote al momento le cause dell'incendio, subito domato.