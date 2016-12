Padova, la madre rivedrà il figlio conteso

00:34

- La mamma del bambino di 10 anni prelevato a forza da scuola, per essere affidato in esclusiva al padre, rivedrà il figlio giovedì 25 ottobre. Lo ha reso noto il garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora. Per la donna, che ha perso la patria potestà, si tratterà del primo incontro "protetto" con il figlio, nella casa famiglia di Padova che ospita il minore.