Padova, bimbo conteso istruito dall'avvocato?

foto Da video Correlati La fiaccolata a Cittadella

Bimbo Padova, ispettrice minacciata di morte

Quel bimbo viveva in una casa-fortino

Bimbo prelevato a scuola, polizia avvia indagine 09:29 - Mentre le mamme di Cittadella, il paese del bambino di dieci anni conteso tra padre e madre, hanno organizzato una fiaccolata come segno di solidarietà, una sconcertante rivelazione viene alla luce. Andrea Coffaro, l'avvocato di Ombretta Giglione (la mamma del piccolo Leonardo), l'anno scorso ad un convegno raccontò di aver suggerito ad un minore di fare scenate con gli agenti quando sarebbero andati a prenderlo. Strane analogie per due casi molto simili. - Mentre le mamme di Cittadella, il paese del bambino di dieci anni conteso tra padre e madre, hanno organizzato una fiaccolata come segno di solidarietà, una sconcertante rivelazione viene alla luce. Andrea Coffaro, l'avvocato di Ombretta Giglione (la mamma del piccolo Leonardo), l'anno scorso ad un convegno raccontò di aver suggerito ad un minore di fare scenate con gli agenti quando sarebbero andati a prenderlo. Strane analogie per due casi molto simili.

L'episodio analogo risale a mesi fa e il protagonista si chiamava Matteo, un altro bambino conteso, proprio come Leonardo. Il legale Andrea Coffari, durante un convegno a Sant'Oreste (Roma), ha raccontato di come fosse riuscito ad evitare che Matteo venisse portato in una casa famiglia.



"Gli dissi: ma guarda Matteo so che quando tu fai i capricci sei uno tosto, non è che sei un così. Se tu mi hai detto che non ci vuoi andare glielo devi fare capire. Fai i capricci, perché gli adulti possano capire", ha dichiarato l'avvocato, come riporta il quotidiano "Libero", nel suo intervento.



Cittadella in piazza per la fiaccolata

A Cittadella si è svolta una fiaccolata, sotto una pioggia battente, in segno di solidarietà per la mamma di Leonardo. In duecento tra mamme e papà dei bambini suoi compagni di scuola hanno partecipato al corteo partito dal Duomo in centro storico e che ha attraversato le vie del centro per arrivare davanti all'istituto scolastico, che anche Leonardo frequentava e dove i partecipanti hanno lasciato dei lumini accesi.