Padova, 11enne gioca assieme al fratello con una corda e resta impiccato al lucernario

foto Ansa 18:28 - E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova un bambino di 11 anni che ieri ha rischiato di morire impiccato con una corda che lui stesso, per gioco, aveva attaccato al lucernario di casa. A dare l'allarme ai familiari è stato il fratello di 13 anni, con il quale stava giocando. Il piccolo non è in pericolo di vita, ma è tenuto in coma farmacologico dai medici.

I medici al momento non sono in grado di determinare se il bambino, che abita con la famiglia in una cittadina nelle immediate vicinanze del capoluogo euganeo, abbia riportato danni cerebrali, dopo essere rimasto per dieci minuti appeso alla corda privo di ossigeno, prima di essere liberato dai genitori.



Secondo quanto ricostruito, i due fratelli stavano giocando da soli al piano superiore dell'appartamento quando il più grande, 13 anni, è sceso dalla mamma e dal papà dicendo che il fratellino non si muoveva più. Saliti al piano superiore, la scoperta e la chiamata al 118.