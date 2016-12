Bimbo conteso, spunta un altro caso a Padova

foto LaPresse Correlati Il tema di Leonardo

"Parlatevi e vivremo felici"

Parla il papà di Leonardo

Di' la tua 17:05 - Spunta un altro caso simile a quello del piccolo Leonardo, il bambino di 10 anni trascinato a forza fuori dalla sua scuola a Cittadella. Anche questa vicenda è stata gestita dal Tribunale di Padova, che ha suggerito l'allontanamento del bambino. Anche in questo caso il minore, di 12 anni, è stato allontanato dalla madre che avrebbe condizionato il figlio contro il padre. - Spunta un altro caso simile a quello del piccolo Leonardo, il bambino di 10 anni trascinato a forza fuori dalla sua scuola a Cittadella. Anche questa vicenda è stata gestita dal Tribunale di Padova, che ha suggerito l'allontanamento del bambino. Anche in questo caso il minore, di 12 anni, è stato allontanato dalla madre che avrebbe condizionato il figlio contro il padre.

Come riporta il Corriere della Sera, la donna e il bambino sono stati divisi dopo un colloquio presso l'Unità sanitaria locale. La zona di questa seconda storia è la stessa di quella di Leonardo, arrivata nelle case degli italiani dopo che la zia ha ripreso il video del brusco prelevamento del piccolo a scuola da parte della polizia. Il 12enne sia stato affidato al padre e inserito in una comunità protetta. Altra coincidenza è che venga contestata la "sindrome da alienazione genitoriale", in pratica, secondo le carte, la madre avrebbe manipolato il bambino contro il padre.



Anche in questo caso il piccolo ha provato a ribellarsi con pianti e suppliche mentre lo strappavano dalle braccia della mamma. Coincidenze, forse. Ma di sicuro anche in questo caso, un bambino alle soglie dell'adolescenza sta vivendo un dramma che probabilmente lo segnerà per tutta la vita. Un dramma che coinvolge due genitori in lite che per risolvere i loro problemi si affidano alla legge.