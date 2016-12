foto Ansa

19:52

- Momenti di tensione tra un gruppo di studenti e rappresentanti dei centri sociali con le forze dell'ordine in campo san Bartolomeo, a Venezia, poco lontano dal teatro Malibran dove era in programma l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Ca' Foscari, con la prevista presenza del ministro Profumo. Nel corso della manifestazione sono stati lanciati slogan in particolare contro l'Ateneo veneziano per aver assegnato un premio a Mario Draghi.